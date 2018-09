Vrachtwagen richt ravage aan bij Terschuur

BARNEVELD - Een vrachtwagenchauffeur is donderdagmiddag met zijn wagen het bosschage langs de Kallenbroekerweg tussen Terschuur en Barneveld in gereden.

Hoe de wagen naast de weg is beland is niet bekend, maar de chauffeur kwam met de schrik vrij. Wel moest de brandweer ter plaatse komen om enkele bomen weg te zagen. De schade aan de truck is aanzienlijk en de wagen zal moeten worden weggesleept.

De Kallenbroekerweg is gedurende de opruimwerkzaamheden voor het verkeer afgesloten.