Heeft u merkkleding over? Geef het aan het goede doel!

Wij, van Serviceclub Ladies` Circle 48 de Liemers, organiseren op zondag 7 oktober 2018 een kledingbeurs in Het Musiater te Zevenaar om geld in te zamelen voor de LINDA.foundation. Op deze kledingbeurs wordt dames- en kinderkleding van diverse bekende merken verkocht. Daarnaast zijn er ook verschillende LINDA-gadgets te koop. De deuren van Het Musiater zijn open van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang tot de kledingbeurs is gratis!

De LINDA.foundation is een initiatief van Linda de Mol en het tijdschrift LINDA. Samen proberen zij meer begrip en positieve inzet te creëren voor gezinnen in Nederland die het financieel zeer zwaar hebben. Je zou denken dat in een land als Nederland geen armoede bestaat. Maar de werkelijkheid is schrikbarend: 1 op de 9 kinderen groeit op in een gezin dat dagelijks de eindjes aan elkaar moet knopen. Dat betekent concreet 380.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, niet elke dag een warme maaltijd krijgen, laat staan een gezonde maaltijd. Naast de schaamte waar zij mee leven, vallen ze ook nog eens buiten het sociale circuit en voelen zich alleen.

Open je ogen en hart voor de kinderarmoede. Omdat ieder kind dat in armoede opgroeit er een teveel is. Let kids be kids! Noteer deze datum in uw agenda en bezoek onze kledingbeurs! Met lokaal ingezameld geld kunnen we gezinnen in de Liemers steunen.

Heeft u merkkleding over? Laat hieronder uw reactie achter!