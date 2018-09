De Graafschap-VVSB dag eerder wegens gebrek aan politie

DOETINCHEM - De bekerwedstrijd tussen De Graafschap en VVSB uit Noordwijkerhout wordt een dag eerder gespeeld, namelijk op dinsdag 25 september.

De uitwedstrijd stond oorspronkelijk gepland voor 26 september, maar dan speelt ook Ajax tegen Te Werve in Noordwijk. In verband met de beschikbare politie-inzet is op verzoek van de KNVB de wedstrijd van de Graafschap-VVSB een dag vervroegd.

Vorig seizoen werd De Graafschap in de eerste ronde van de beker uitgeschakeld na een strafschoppenserie in de wedstrijd tegen Kozakken Boys.

Vitesse speelt 26 september een uitwedstrijd tegen FC Volendam. NEC speelt de 25e uit tegen Excelsior.