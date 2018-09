Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Familie neemt afscheid van Tijmen (13) Foto: Omroep Gelderland

'S-HEERENBERG - Familie en vrienden nemen zaterdag in besloten kring afscheid van Tijmen. De 13-jarige jongen overleed afgelopen week nadat hij een botsing had met een tegenspeler op het voetbalveld van MvR in 's Heerenberg.