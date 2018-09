Familie en vrienden nemen afscheid van Tijmen (13)

Hoewel het een botsing was zoals die wekelijks voorkomt op de voetbalvelden, ging het in 's Heerenberg vreselijk mis. Tijmen raakte bewusteloos en overleed later in het ziekenhuis.

Erehaag

Bij voetbalvereniging MvR stonden de teamgenoten van Tijmen zaterdagochtend in voetbaltenue opgesteld om afscheid te nemen. Andere leden van de club vormden een erehaag voor de rouwstoet. Er stonden in totaal enkele honderden belangstellenden.



(tekst gaat verder onder de foto)



Foto: Omroep Gelderland

Afgelopen week

De afgelopen week werd Tijmen op verschillende plekken al herdacht. Maandagochtend stond het Ulenhofcollege, waar Tijmen net begonnen was in de tweede klas van de mavo, met alle tweedeklassers stil bij zijn overlijden.

Een dag later kwamen de ouders van Tijmen naar de voetbalkantine van MvR om met iedereen te praten die erbij was tijdens het ongeluk. Ze spraken met zijn teamgenootjes, maar ook met de tegenspelers, hulpverleners en mensen van de voetbalclub. Zijn ouders lieten toen ook weten dat Tijmen aan acht mensen organen heeft gedoneerd, en dat hij op die manier toch voortleeft.

Donderdagavond was er een grote herdenkingsbijeenkomst in het clubhuis van MvR, die werd bijgewoond door honderden mensen.

Zie ook: