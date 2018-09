Deel dit artikel:











De soldaat die sneuvelde onder zijn eigen Jeep Airborne begraafplaats 1945 (Gelders Archief)

WOLFHEZE - Robert (Bob) Bondy had geen geluk toen hij tijdens de Slag om Arnhem in een glider bij Wolfheze probeerde te landen. Het lichtgewicht vliegtuig crashte in de boomtoppen en de Jeep die hij eigenlijk zou gaan besturen kwam bovenop de 35-jarige Engelsman terecht. Zo overleed Bondy nog voordat hij een voet op het slagveld had gezet.

Het verhaal van de ongelukkige 'driver' is maandag 10 september 2018 te zien in de tweede septemberuitzending van '75 jaar vrijheid, op weg naar 2020'. Een toen 11-jarige Oosterbeeks meisje adopteerde het graf van Bob Bondy en is er tot op de dag van vandaag mee verbonden. Ook de nabestaanden van de militair hebben nog altijd contact met haar. Verder in deze uitzending een bijzonder zelfgemaakt monument dat de vluchtroute van de Engelsen over de Rijn richting Driel herdenkt. Nog ieder jaar zwemmen een aantal mensen dezelfde route die de bevrijders 's nachts noodgedwongen kozen. Ook aandacht voor een basisschool uit Driel waarvan leerlingen op hun manier bezig zijn met Market Garden. En het verhaal van één van de vele evacués die tijdens de oorlog ondergebracht was in modelboerderij Harscamp in Harskamp.