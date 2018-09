Deel dit artikel:













VIDEO: Tielse wethouder Kreuk gaat 'balloon-battle' aan Beeld: RegioTV Tiel

TIEL - Denk jij na bij iedere ademhaling? Waarschijnlijk niet, want het gaat eigenlijk vanzelf. Voor een ALS-patiënt is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Een speciale 'battle' moet daar verandering in brengen. En Carla Wethouder Kreuk van Tiel ging de uitdaging aan.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

De actie is bedacht door Stichting ALS Nederland. Het gaat om de zogenoemde balloon-battle, waarbij een ballon moet worden opgeblazen tot hij knapt. Kreuk wilde de actie aftrappen voor de regio Tiel. Kijk hier een video over de actie: Kreuk zocht meneer Knol op, een oud-politievoorlichter uit Tiel. Hij verloor aan de spierziekte ALS onlangs zijn zoon. In de jaren 70 ontviel hem zijn vrouw. Knol weet dus als geen ander wat voor impact de ziekte heeft op degenen die eraan lijden en voor hun omgeving. De battle had heel wat voeten in aarde, maar uiteindelijk gingen beiden de uitdaging aan. Familie, vrienden en wethouder Kreuk doneerden gezamenlijk ruim 700 euro voor deze actie.