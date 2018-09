Herdenking Tijmen (13) in voetbalkantine met familie en vrienden

'S-HEERENBERG - In de kantine van voetbalclub MvR 's-Heerenberg is vanavond een herdenkingsbijeenkomst na het overlijden van de 13-jarige Tijmen. Bestuurslid Willy Stein denkt dat er misschien wel meer dan duizend mensen komen.

Afgelopen zaterdag stond Tijmen op doel toen hij in botsing kwam met een tegenspeler. Hoewel het een gewone botsing leek, ging het vreselijk mis. Tijmen raakte bewusteloos en overleed later in het ziekenhuis.

De herdenkingsbijeenkomst is vanavond tussen 19.00 en 20.00 uur voor de leden van de voetbalclub, familie en vrienden van Tijmen, en iedereen die de familie een warm hart toedraagt. De familie heeft iedereen gevraagd om een onverpakte bloem mee te nemen.

Bovendien kunnen mensen geld doneren. Met de totale bijdrage wil de familie een blijvend aandenken aan Tijmen aan de club schenken. Hij voetbalde al sinds zijn vijfde bij MvR.

