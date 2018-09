Staatssecretaris maakt haast met investering simulator voor Defensie-piloten

ARNHEM - Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie gaat zo snel mogelijk investeren in een simulator voor piloten. Ze heeft daarvoor geld gereserveerd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat er nog van alles misgaat bij oefeningen van Defensie-vliegers. Sommige tekortkomingen in november bij het ongeluk in Zoelmond kwamen ook in eerdere onderzoeken van de raad aan het licht.

De onderzoekers constateerden opnieuw dat piloten met verouderde kaarten vlogen en te weinig vlieguren hadden gemaakt. Ook is het aanschaffen van een simulator nog altijd uitgebleven. Volgens de raad had daarmee de afname in trainingsuren kunnen worden gecompenseerd.

Visser neemt de kritiek naar eigen zeggen ter harte. 'We moeten ons wel realiseren dat het om hoogwaardige technologie gaat, die bovendien nog grotendeels ontwikkeld moet worden', schrijft de staatssecretaris. 'Het gaat dus nog meerdere jaren duren eer we daar de vruchten van kunnen plukken.'

Hoe veel geld de staatssecretaris heeft gereserveerd wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt.

