Lege bussen bij Veluwe Express, pilot mislukt

UDDEL - De Veluwe Express is geflopt. Slechts 2500 mensen gebruikten de busverbinding die ongeveer 20 campings en toeristische trekpleisters met elkaar verbindt.

Initiatiefnemer VeluweAlliantie rekende op 17.500 reizigers voor het vakantieseizoen 2018, maar de teller stopte bij 2500 reizigers.

Het gaat om een driejarige pilot waarmee VeluweAlliantie wil onderzoeken welke kansen er liggen om vakantiegangers uit de auto te halen. Vorig jaar de bussen vooral tussen de recreatieparken in Hoenderloo, Veluwse attracties en de binnenstad van Apeldoorn. Omdat daar genoeg reizigers gebruik van maakten werd de pilot uitgebreid naar Arnhem en Barneveld. Daar bleek weinig vraag naar te zijn, waarna kostenbesparende maatregelen zijn genomen.

Voorzitter van de VeluweAlliantie Willem Bijleveld is teleurgesteld door de resultaten, maar is benieuwd naar de uitgebreide evaluatie. 'Van tegenvallers leer je vaak meer dan van successen en toch vinden wij het verschrikkelijk jammer dat we niet meer mensen in de bus hebben weten te krijgen. Het bijzondere weer zal vast een rol hebben gespeeld bij deze resultaten maar er zijn vast meer factoren geweest en die komen terug bij de evaluatie die nu wordt uitgevoerd.'

Na de evaluatie wordt bepaald hoe het verder moet met de pilot.