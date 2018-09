Deel dit artikel:











Wie heeft Amelia (14) gezien? Foto via politie

HARREVELD - De 14-jarige Amelia Warcholek uit Den Haag wordt vermist. Zij woont op dit moment in gesloten instelling De Horizon in het Achterhoekse Harreveld. Sinds zondag 26 augustus is niets van haar vernomen.

Tijdens weekendverlof was Amelia bij haar ouders in Den Haag. Op de betreffende zondag zou zij naar vrienden gaan, maar volgens die vrienden is het meisje nooit op komen dagen. Bij de Gelderlander vertelt advocaat Sebas Diekstra dat Amelia in de kliniek zit 'om haar te beschermen tegen negatieve invloeden'. Diekstra begeleidt de familie. Amelia is 14 jaar oud en heeft donkerblond haar en blauwe ogen. Wie meer weet over haar verdwijning wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52