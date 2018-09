Deel dit artikel:











Vermiste Amelia (14) gevonden in Den Haag Foto: ANP

HARREVELD - De 14-jarige Amelia is terecht. Sinds zondag 26 augustus was niets meer van haar vernomen, maar vanavond werd ze gevonden in Den Haag. Het meisje woont in gesloten instelling De Horizon, in het Achterhoekse Harreveld.

HARREVELD - De 14-jarige Amelia is terecht. Sinds zondag 26 augustus was niets meer van haar vernomen, maar vanavond werd ze gevonden in Den Haag. Het meisje woont in gesloten instelling De Horizon, in het Achterhoekse Harreveld.

Tijdens het weekend van haar vermissing was Amelia bij haar ouders in Den Haag. Op zondag zou zij naar vrienden gaan, maar volgens die vrienden is ze er nooit aangekomen. Het meisje is meegenomen naar het politiebureau. Waar ze in de tussentijd is geweest, is niet bekend. De recherche doet verder onderzoek.