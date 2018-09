Deel dit artikel:











Tweede tijgermug ontdekt in Westervoort Foto: Pixabay

WESTERVOORT - Er is een tweede tijgermug ontdekt in Westervoort. Na de melding van de Aziatische tijgermug vorige week deed de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek in de plaats, waarna een tweede exemplaar werd gevonden.