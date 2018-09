Zutphen in de fout bij doorverwijzen zorgcliënten, gemeente moet 50.000 euro betalen

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen moet dwangsommen betalen van in totaal 50.000 euro aan jeugdzorginstelling De Verborgen Kracht. Dat heeft de rechter bepaald.

Zutphen had twee cliënten niet langer doorverwezen naar De Verborgen Kracht, terwijl dat wel had gemoeten. De partijen hebben hierover afspraken. In het oordeel nam de rechter mee dat Zutphen het afgelopen jaar veel minder mensen doorverwees naar De Verborgen Kracht.

Ook vindt de De Verborgen Kracht dat Zutphen haar heeft benadeeld in twee andere gevallen. Daarvoor werd nog eens 25.000 euro per cliënt aan een dwangsom geëist, maar de rechter gaat daar niet in mee.

In het ene geval was het niet de taak van de gemeente, maar van de Jeugdbescherming om hulp voor een cliënt te verlengen. In het andere geval was niet duidelijk wat voor zorg er nodig was.

De ouders van een cliënt weigerden mee te werken aan een diagnose. Daar kwam bij dat er 24-uursopvang nodig was. De Verborgen Kracht heeft daarover geen afspraken met de gemeente. Zutphen kan tegen de uitspraak in beroep gaan.