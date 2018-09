Moord Deventerstraat Apeldoorn: vrouw blijft vastzitten

APELDOORN - De 66-jarige vrouw die verdacht wordt van de moord op haar man, begin juni in Apeldoorn, blijft vastzitten. De man overleed nadat hij was neergestoken bij hun huis aan de Deventerstraat in Apeldoorn.

De advocaat van de vrouw had gevraagd of ze het proces in vrijheid mocht afwachten, maar de rechter heeft dat verzoek vanmorgen afgewezen tijdens een pro-formazitting tegen de vrouw.

Het onderzoek naar de moord is nog niet afgerond. Zo loopt er nog een sporenonderzoek bij het NFI en wordt de verdachte nog psychologisch onderzocht

Indringer

De vrouw ontkent haar 64-jarige man te hebben neergestoken. Volgens haar was er een indringer op hun erf. De man werd 's avonds laat zwaargewond bij het huis aan de Deventerstraat in Apeldoorn gevonden. De vrouw heeft nog 112 gebeld, maar hulpverleners konden de man niet meer redden. Het wapen waarmee de man is neergestoken, is volgens de advocaat nog steeds niet gevonden.

Ruzies

Volgens het Openbaar Ministerie is het scenario van de indringer niet geloofwaardig. Buurtbewoners zeggen dat het stel regelmatig ruzie had.

