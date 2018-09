Jongeren Doetinchem zeggen geen nee tegen 'erotische fotoshoot'

DOETINCHEM - Jongeren in Doetinchem blijken gevoelig voor loverboypraktijken. Dat blijkt uit een test die tijdens de Doetinchemse Stadsfeesten werd uitgevoerd onder ongeveer 60 jonge mensen. Zij werden benaderd voor een erotisch getinte fotosessie. Een opvallend groot aandeel sloeg dit niet direct af.

Op de feesten liepen loverboys en -girls rond. Geen echte, maar personen die zich hiervoor uitgaven en zo probeerden in contact te komen met jonge mensen die ook op de Stadsfeesten rondliepen.

Bereid mee te gaan

Na een gesprekje, waarin de erotische fotosessie ter sprake kwam, bleek 80 procent van de benaderde groep bereid om persoonlijke gegevens te geven of mee te willen gaan met de acteurs. Volgens de politie was de leeftijdsgroep boven de 18 opvallend vatbaar voor de tactiek.

De gemeente Doetinchem omschrijft het op zijn website als een undercover loverboy-actie. Met degenen die niet afwijzend reageerden op de avances van de loverboys en -girls, is door hulpinstanties gepraat over de gevaren van dit soort ronselaars en hoe zij zich in het vervolg beter kunnen verweren.

Gedwongen prostitutie

Vorig jaar waren er in de Achterhoek drie slachtoffers van loverboypraktijken. In 2015 en 2016 waren dat er vijf en zeven. Dit soort praktijken kan leiden tot gedwongen prostitutie.

Het is niet de eerste actie. Eerder werden in (eveneens) Doetinchem, maar ook in Apeldoorn, Harderwijk, Winterswijk en Arnhem loverboy-acties gehouden.

De actie komt uit de koker van de werkgroep Preventie en Voorlichting van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Hierbij zijn ook rechercheurs zedendelicten en mensenhandel betrokken.