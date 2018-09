De Hoop in Oldebroek maakt kans op Molenprijs van 95.000 euro

OLDEBROEK - De Hoop in Oldebroek maakt kans op 95.000 euro. De molen is één van de vijf genomineerden voor de Molenprijs 2018.

De molen, in 1853 gebouwd door Cornelis Blaauw, werd gebruikt om graan te malen, gerst te pellen en olie te slaan. De familie Blaauw is nog steeds nauw bij betrokken bij de molen, die nu in een stichting is ondergebracht. Zo zit molenaarsdochter Henny Flier-Blaauw in het bestuur van de Stichting Molen de Hoop 1853: ‘Geboren en getogen bij deze molen is het natuurlijk niet zo vreemd dat ik gedreven ben om deze molen in stand te houden'.

'Levend en bruisend monument'

Sinds 2016 kan de molen na een grote restauratie, die vijf jaar duurde, weer malen en pellen. Maar het bestuur heeft nog één wens: 'De Hoop in Oldebroek wil de enige molen in Nederland worden die drie werkende functies kan laten zien. Hiervoor moet het olieslagwerk worden hersteld. 'Daarmee wordt de molen een levend en bruisend monument. We kunnen het prijzengeld van de Molenprijs hiervoor goed gebruiken', zeggen de vrijwilligers

De Hoop is inmiddels meer dan een molen alleen. Sinds vorig jaar worden de bijgebouwen gehuurd door Philadelphia Zorg, die er een dagbesteding en werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft opgezet. Ook is het een trouwlocatie en is er een winkeltje. Dat past allemaal bij het idee van het molenbestuur om de molen 'een actieve plaats in de samenleving van Oldebroek te geven.'

Euro per uitgebrachte stem

Als de molen in Oldebroek naast de 95.000 euro grijpt, is er nog een troostprijs. Het publiek kiest de winnaar door hun stem uit te brengen op molenprijs.nl. Alle genomineerden krijgen een euro per uitgebrachte stem. De Hoop gaat de strijd aan met molens in Oostvoorne en Aarlanderveen (beiden Zuid-Holland), Hoogwoud (Noord-Holland) en Zuidwolde (Drenthe). Er kan tot en met 1 oktober gestemd worden, vier dagen later wordt de winnaar bekend gemaakt.