College Lingewaard ziet niks in vuurwerkvrije zones: 'Teleurstellend'

HUISSEN - De coalitie in de gemeente Lingewaard voelt niets voor vuurwerkvrije zones. Léon Dekkers (D66) deed daar een initiatiefvoorstel voor.

'Het college vindt het van belang dat wanneer overgegaan wordt tot het instellen van vuurwerkvrije zones, zones worden aangewezen waar daadwerkelijk overlast wordt ervaren', schrijft burgemeester Marianne Schuurmans in een reactie op het voorstel. Er zijn geen specifieke zones waar extreem veel overlast wordt ervaren, zo redeneert ze.

Vuurwerk bij kinderboerderij of speeltuin?

Dekkers zegt de reactie 'teleurstellend' te vinden. 'Iedereen kan zich voorstellen dat vuurwerk afsteken bij een kinderboerderij of speeltuin niet het meest handig is', vertelt hij. De D66'er benadrukt dat hij zeker niet voor het verbieden van vuurwerk is.

Het college zegt verder dat vuurwerkvrije zones moeilijk te handhaven zijn, omdat de volledige politiecapaciteit al wordt ingezet tijdens oud en nieuw. 'Door ook inzet te vragen op vuurwerkvrije zones, kunnen agenten of boa's zich niet dan wel minder bezig houden met andere signalen, zoals vandalisme, overlast, evenementen en illegaal vuurwerk tijdens de jaarwisseling', schrijft de burgemeester.

Dekkers noemt dat argument 'goedkoop'. 'Dit voorstel gaat juist over het zo gericht mogelijk inzetten op handhaving', vertelt hij. De politicus hoopt dat er alsnog een meerderheid in de gemeenteraad komt voor vuurwerkvrije zones in de gemeente.

Misschien een pilot

Mocht die meerderheid er toch komen dan wil het college de kwestie voor gaan leggen aan de bewoners. Zij kunnen dan aangeven waar er veel overlast wordt ervaren. 'Mochten er meerdere probleemgebieden worden benoemd door inwoners, wijst het college bij wijze van pilot maximaal twee locaties aan', besluit de burgemeester.

D66 heeft er weinig vertrouwen in: 'De traditie wijst uit dat een voorstel van een oppositiepartij niet zomaar wordt overgenomen.'

