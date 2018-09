Première van docu over Groesbeekse 'voetbaloorlog' is tijdens filmfestival

GROESBEEK - 'Voetbal is oorlog', de documentaire van filmmaker Hans Heijnen, gaat op 27 september in première tijdens het Nederlands Filmfestival.

Volgens de makers gaat de documentaire over 'een groep mensen in een dorp, voor wie het het jaar van de waarheid is.' Een filmploeg volgde Achilles '29 in het jaar wat achteraf het laatste bleek in het betaalde voetbal. Het verhaal van de film is dat dorpsclub Achilles '29 uit Groesbeek de 'dorpsrivaliteit met andere Groesbeekse clubs weet te ontvluchten door als eerste amateurclub naar de eerste divisie van het betaalde voetbal te promoveren.'

'Te grote broek'

'Dat zet kwaad bloed bij tegenstrevers in het dorp, bij de andere vijf amateur voetbalclubs en vooral bij hun grootste rivaal oud landskampioen bij de zondagamateurs De Treffers, die in een vorig leven altijd de dominante club in het dorp was. Achilles heeft een te grote broek aangetrokken en dat zal ze berouwen. Dat is de overwegende peiling in het dorp.' Zo constateerde de filmploeg.

De ploeg was bij veel momenten aanwezig tijdens het seizoen 2016-2017. In dat jaar degradeerden de Groesbekers en dat leidde tot de nodige emotie, zo is te zien in de trailer van de documentaire. Waarin harde woorden vallen: