Droom komt uit: Gelderland is een zuivelmuseum rijker

WAPENVELD - In Wapenveld wordt zaterdag het eerste zuivelmuseum van Nederland officieel geopend.

De boerderij uit de negentiende eeuw is de afgelopen jaren grondig gerestaureerd. De laatste bewoner, Dinah IJzerman, leefde tot 2010 nog net zoals haar ouders leefden. Daardoor is de boerderij nog in originele staat. Na haar overlijden ontstond het idee om een museum te openen in de boerderij.

Romanschijfster en melk

Inmiddels is een deel van de boerderij ingericht. Ook is er een speciale kamer ingericht over Annie Oosterbroek. De op de Veluwe bekende schrijfster van regioromans woonde jarenlang in Wapenveld. Voor de betrokken vrijwilligers is het moment van opening een droom die na acht jaar werkelijkheid wordt.

Met melk die in een melkcentrifuge wordt gegoten wordt om 10 uur het museum geopend. Het handbediende apparaat scheidt melk en de room en staat symbool van het begin van de zuivelindustrie.

Het zuivelmuseum bevat een grote particuliere collectie die ter beschikking is gesteld door stichting de Melkmaten.

