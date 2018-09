Champagne drinken op de bodem van een 62 meter diepe monumentale put

De put trok vlak na de oorlog tienduizenden bezoekers. Voor kinderen was het een hele belevenis. Schoolreisjes naar Julianatoren werden vaak gecombineerd met een bezoek aan de Echoput bij Apeldoorn. Het verhaal is dat de put werd gegraven in opdracht van Napoleon rond 1811. Daar konden de paarden van het leger drinken.

In de put zitten

Frank de Jonghe was in de jaren zestig en zeventig de gids bij de echoput. 'Het begon als studentenbijbaantje en het verdiende goed vanwege de fooien', vertelt hij bij een huisje dat gebouwd is rondom de put aan de Amerfoortseweg.

De Jonghe daalde drie keer af naar de bodem van de put, één keer dronk hij er champagne. 'Ik zou met een journalist afdalen. Die hield van een glaasje, dus Iemand gaf me een fles champagne mee. Maar bij de afdaling kreeg de journalist het zo benauwd dat hij na een paar vragen weer naar boven wilde. Ze hebben me daar een tijdje laten zitten en toen heb ik die fles zelf opgedronken.'

'Ik dacht dat iedereen zo'n put in de tuin had'

In 1977 kon De Jonghe de pacht niet meer betalen en ging de echoput dicht voor het publiek. De echoput is gekocht door de opa van Karel Klosse, één van de huidige eigenaren van het gelijknamige restaurant, en werd daarmee familiebezit.

'Ik dacht dat iedereen zo'n put in de tuin had', vertelt Klosse. 'Het verhaal van de put hoort bij ons bedrijf. Als mensen er naar vragen doen we de deur open. In de toekomst willen we kijken of we het monument vaker open kunnen stellen.'

In het kader van Open Monumentendag is de put dit weekend geopend voor publiek. Wie herinneringen wil ophalen bij de put of gewoon nieuwsgierig is, kan zaterdag en zondag in Apeldoorn terecht. Frank de Jonghe is dan ook weer op zijn oude stek.