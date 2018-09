Vermist 16-jarig meisje Nunspeet weer terecht

NUNSPEET - Het 16-jarige meisje uit Nunspeet dat sinds donderdagochtend werd vermist, is weer terecht.

Rond 13.00 uur meldde de politie dat het meisje is gevonden. De politie heeft niet bekend gemaakt waar het meisje is aangetroffen en of ze in goede gezondheid verkeert.

Toen ze vertrok droeg ze een Ajax-tenue en grijsgroene sportschoenen. Het meisje liep weg op de Oosterlaan in Nunspeet, ze vertrok rond 11 uur te voet.