16-jarig meisje vermist in Nunspeet

NUNSPEET - In Nunspeet wordt sinds donderdagochtend een 16-jarig meisje vermist. Ze is voor het laatst gezien in de buurt van de Colijnstraat.

Dat schrijft de politie op Facebook, omdat Burgernet 'ontbreekt'. Het meisje is ongeveer 1 meter 75 lang, heeft een stevig postuur en lang donkerblond haar. Toen ze vertrok droeg ze een Ajax-tenue en grijsgroene sportschoenen. Het meisje liep weg op de Ooosterlaan in Nunspeet, ze vertrok rond 11 uur te voet. Mensen wordt gevraagd 112 te bellen als ze het meisje zien. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52