Weer staat het paaltje scheef in centrum Wijchen

WIJCHEN - Van links kan er geen auto komen en van rechts kan er ook geen auto komen. Het is een overzichtelijk kruispunt, de kruising Herenstraat - Oud Ravensteinseweg in het centrum van Wijchen. Toch wordt een paaltje in een bocht geregeld geraakt.

Het enige verkeer dat de weg kan doorkruisen, zijn mensen op de fiets. Het paaltje staat er juist om te zorgen dat die fietsers niet in gevaar komen door automobilisten die de bocht niet goed nemen. En dat blijkt ook precies het geval, want de bocht blijkt te krap.

'Bestuurder let niet op'

Regelmatig wordt het paaltje weer rechtgezet door de gemeente. 'De automobilist let niet goed op', zegt de wijkbeheerder van het centrum. 'We gaan het weer rechtzetten. Verkeerstechnisch is alles in orde en bovendien mag men daar slechts 30 kilometer per uur.'

In de weg zitten ook rode reflectiestroken. Volgens de wijkbeheerder moet de weg breder gemaakt worden. Aan het paaltje is te zien dat de automobilist het ding regelmatig over het hoofd ziet; het is voorzien van allerhande kleuren.