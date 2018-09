Fietsongeluk: vrouw op de fiets gewond en wielrenners onderuit

ROZENDAAL - Bij een aanrijding tussen fietsers zijn meerdere gewonden gevallen. Een vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde op de Kerklaan in Rozendaal. Wat er is voorgevallen is niet helemaal duidelijk. Er lagen meerdere mensen op de grond.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse. Eén vrouw, die reed op een gewone fiets, is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook liepen meerdere wielrenners verwondingen op. Zij konden ter plaatse worden behandeld.