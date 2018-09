Deel dit artikel:











TBS'er ontsnapt tijdens verlof uit Pompekliniek De Pompekliniek Foto: ANP

NIJMEGEN - Een tbs’er uit de Pompekliniek in Nijmegen is woensdagavond ontsnapt tijdens verlof. Dat bevestigt Pro Persona, waar de Pompekliniek bij is ondergebracht, aan Omroep Gelderland.

De man was al overgeplaatst vanwege een eerdere onttrekking aan verlof. Dat schrijft De Telegraaf op basis van meerdere bronnen. Ook Omroep Gelderland ontving signalen dat de man al eerder de benen heeft genomen. Een woordvoerder van de Pompekliniek bevestigt dat de man zoek is. Hij wil verder niets zeggen over de achtergrond van de man. Er wordt nu gezocht naar de man. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52