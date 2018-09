HAN genomineerd voor kwakzalverprijs vanwege 'cursus flauwekul'

ARNHEM - De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de hogeschool genomineerd omdat die de opleiding Verpleegkundige Complementaire Zorg en de minor Neuro Linguïstisch Programmeren aanbiedt.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij ziet beide onderdelen van de hogeschool als onbewezen methoden. De HAN prijst de opleiding tot Verpleegkundige Complementaire Zorg aan als een waardevolle aanvulling op het vak van verpleegkundige. Zo wordt er onderwezen in aromazorg, aquazorg, yoga en mindfulness. Daarnaast leren studenten klinisch te redeneren bij pijn, angst, stress, benauwdheid en slaap.

Tijdverspilling

Pertinente onzin, zegt Cees Renckens namens de anti-kwakzalversclub. 'Complementaire zorg kan de reguliere artsen nog altijd niet overtuigen. Het is tijdverspilling. Verpleegkundigen hebben wel wat beters te doen dan channelen en astronomie te bedrijven. We komen veel mensen tekort in de zorg, dan ga je toch geen extra cursus in flauwekul aanbieden?'

'I love you, tiger'

Ook de minor Neuro Linguïstisch Programmeren, een kort studieprogramma van één semester in diverse studierichtingen, valt niet bepaald in goede aarde bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij. 'Dat is allemaal gepopulariseerd door Emile Ratelband. Daarbij kijken mensen 's morgens in de spiegel en zeggen ze tegen zichzelf: Hello, tiger. I love you', zegt Renckens.

'We leren met neurolinguïstisch programmeren zogenaamd beter met onszelf te communiceren. Maar als je het Nederlands Instituut voor Psychologen hiernaar vraagt, zeggen die dat dit gewoon koeterwaals is', aldus Renckens. Het stoort hem dat de HAN de opleiding en minor aanbiedt.

Laat ze eens bewijzen dat deze methoden echt werken. Cees Renckens, Vereniging tegen de Kwakzalverij

Goede reputatie

'De hogeschool is een rijksgesubsidieerde instelling met een goede reputatie. Maar door deze kwakzalverij kunnen aanbieders van dergelijke methoden floreren. 'Zie je wel', zeggen ze tegen elkaar. 'Zelfs de hogeschool biedt het aan.' Wij treden daartegen op. Laat de mensen die dit aanbieden op de hogeschool eens bewijzen dat het echt werkt. Dat kunnen ze niet.'

De HAN laat weten dat het de nominatie voor de Meester Kackadorisprijs inderdaad heeft ontvangen. De school blijft echter achter zijn aangeboden lesstof staan. 'De opleidingen worden in nauwe samenwerking met het betreffende werkveld samengesteld en gebaseerd op relevante actuele wetenschappelijke inzichten. Zo leiden wij professionals op met de voor hun beroep benodigde kennis, inzicht, ervaring en vaardigheden.'

'Wel toegevoegde waarde'

'De opleidingsonderdelen waar de Vereniging tegen de Kwakzalverij zich op richt, hebben in onze ogen dus wel degelijk toegevoegde waarde voor onze studenten en hun vakgebied', zegt Michiel Geursen namens de school. Volgens hem staat de HAN altijd open voor kritische geluiden uit de maatschappij. 'Ook die van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. We gaan daar op passende wijze mee om.'

Uitreiking op 6 oktober

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is niet de enige genomineerde voor de Meester Kackadorisprijs 2018. Een hoogleraar gezondheidsrecht uit Rotterdam is genomineerd omdat hij pleit voor de vergoeding van behandelingen van buitenlandse 'kwakzalvers' uit Rotterdam, tv-presentator Wilfred Genee omdat hij producten van A. Vogel aanraadt en rapper Lange Frans omdat hij 'angst zaait over elektromagnetische velden'.