Een mooi uitzicht en een zonnepark gaan moeilijk samen, vinden omwonenden in Brummen

Guido Groot Obbink woont al jaren met veel plezier in Hall, een dorpje in het buitengebied van Brummen. Een aantal maanden geleden kwam zijn buurman Arnold Jurrius langs. De boodschap was duidelijk: hij wil graag een zonnepark op zijn grond.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Jurrius snapt dat zo'n park gevoelig ligt, maar hij wil ook graag op goede voet met de buurt blijven. Hij informeerde ze persoonlijk en paste de plannen aan zodat ze meer uitzicht houden. 'Ik had mijn grond ook aan een projectontwikkelaar kunnen verhuren, of verkopen, dan had ik er veel meer geld voor gekregen, maar ik wil gewoon bij de buurt binnen blijven komen voor koffie.'

Voor Groot Obbink is het aanpassen van de plannen geen oplossing. 'Ik ben hoe dan ook mijn uitzicht kwijt.' Groot Obbink waardeert het bezoek van zijn buurman, maar vindt dat hij te weinig wordt geïnformeerd. 'Ik mis de dialoog, de buurman heeft veel grond, de gemeente heeft een grote ambitie en wij worden niet gehoord.'

De laatste maanden ontstaat op verschillende plaatsen in de provincie discussie over zonneparken. In een eerder verhaal bepleitte hoogleraar zonne-energie Miro Zeman van de TU Delft dat de overheid ingrijpt om te voorkomen dat landerijen veranderen in velden vol zonnepanelen.

Wethouder Eef van Ooijen wil Brummen één van de duurzaamste gemeentes van Gelderland maken. Daarvoor is 100 hectare zonnepark nodig. Daarnaast wil hij 40 windturbines en op zoveel mogelijk daken zonnepanelen.

'Bij de plannen is iedereen enthousiast'

Hij had de discussie die nu ontstaat voorzien: 'Als we met de plannen komen voor duurzaamheid is iedereen enthousiast, nu wordt duidelijk wat dit kan betekenen. Feit is wel dat we met die 26 hectare 7000 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien.'

Vanavond wordt de raad geïnformeerd over de plannen. Door de familie Jurrius, maar ook tegenstanders als de buurt, Natuurmonumenten en LTO zullen zich laten horen. Waarschijnlijk wordt in januari een beslissing genomen.