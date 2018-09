Kom langs, ontmoet je buren en eet mee bij Resto Van Harte in Ede!

EDE - .

Resto VanHarte in Ede is een sociaal buurtrestaurant. Iedere woensdagavond kunnen Buurtbewoners elkaar ontmoeten in Woonzorgcentrum De Pleinen en genieten samen van een betaalbaar, goed en gezond driegangendiner. Ons streven is om mensen met verschillende culturele achtergronden in ons Resto te krijgen. En mensen die niet snel naar een restaurant gaan vanwege de hoge kosten of die alleen thuis zitten. Ook studenten en gezinnen met kinderen zijn welkom. Eenmaal aan tafel met een lekkere maaltijd, ontstaan vanzelf prettige gesprekken.

De prijs is zeven euro. Iedereen is welkom om te komen eten, wel graag van tevoren reserveren. Iedereen is ook welkom om als vrijwilliger te helpen. Kom langs, ontmoet je buurtgenoten, schuif gezellig aan of doe mee. Inloop vanaf 17.30 uur. Aanvang diner 18.00 uur.