Pyromaan loopt tegen de lamp; is Ede weer veilig na serie brandstichtingen?

EDE - Een 37-jarige Edenaar is woensdagmorgen in zijn woonplaats aangehouden toen hij bezig was afval in brand te steken. Dat deed hij aan de Ganzenweide.

Het was geen toeval dat agenten hem aanhielden, want zij hadden hem al langer in de smiezen in verband met een serie brandstichtingen in het centrum van Ede.

Twaalf keer brand

In juli viel het de politie op dat er op verschillende plekken in Ede vuilnis in vlammen opging. Het ging dan om onder meer vuilniszakken en afval- of papiercontainers. In die maand ging het al om twaalf meldingen.

Er werd een plan gemaakt hoe te reageren op nieuwe meldingen. Ook startte de recherche een onderzoek. Op een gegeven moment had de politie zoveel informatie die wees naar één persoon, dat de officier van justitie toestemming gaf om hem te volgen.

Tegen de lamp

Woensdag liep de Edenaar zodoende tegen de lamp. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, waar hij zal worden gehoord over in ieder geval negen brandstichtingen.

De politie sluit niet uit dat de man gelinkt kan worden aan nog veel meer zaken.

