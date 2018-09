'Vriendjes' helpen Fruitcorso niet uit financiële problemen

TIEL - Het Fruitcorso heeft tot nu toe slechts 100 betalende 'vriendjes'. Daarmee heeft het idee van de Tielse burgemeester Hans Beenakker 1.000 euro opgebracht. Wie 'Vriendje voor een Tientje' wordt, ontvangt een gratis entreeticket en krijgt een kleine attentie. De actie werd vorig jaar gestart om het corso weer financieel gezond te maken.

Bestuurslid Fred Eggink van de organiserende stichting 4-Stromenland bekijkt het positief. 'We hadden op iets meer gehoopt, maar de afgelopen maand is het aantal vriendjes verdubbeld. We kijken positief vooruit.' Voorzitter Hans Kool van de corsoclub in Culemborg constateert dat de vriendjesactie buiten Tiel niet leeft, omdat mensen liever lokale initiatieven sponsoren. Hij noemt het een gemiste kans.

Entree

Om te voorkomen dat het Fruitcorso in Tiel ophoudt te bestaan, moeten bezoekers voortaan entree betalen om de met fruit versierde praalwagens te bewonderen. Een dagkaart kost 5 euro, voor een weekendkaart betaal je 10 euro.

Eggink verwacht dat het corso dit jaar uit de rode cijfers blijft. 'We hebben laag begroot. Als we een beetje geluk hebben met het weer, komen we zeker uit.' Het Fruitcorso heeft het de laatste jaren financieel moeilijk. De kosten namen toe, terwijl de sponsorinkomsten achterbleven.

Het Fruitcorso wordt gehouden van 15 tot en met 17 september. Het evenement wordt dit jaar live uitgezonden door Omroep Gelderland.