De Graafschap stelt oude bekende aan als hoofd jeugdopleiding

DOETINCHEM - De Graafschap heeft een nieuw hoofd jeugdopleiding gevonden. De Doetinchemse club stelt Jefta Bresser aan als opvolger van Dennis te Braak, die niet tot overeenstemming kwam over contractverlenging. Bresser komt per direct over van NAC Breda.

De 47-jarige Bresser is geen onbekende van De Graafschap. Hij speelde er al in de jeugdopleiding en werkte tussen 1993 en 2004 in verschillende rollen binnen de opleiding. Daarna was hij als techniektrainer werkzaam bij PSV, Fulham en Zenit Sint-Petersburg.

In 2015 keerde Bresser terug naar Nederland en werd hij benoemd als assistent-trainer van NEC. Sinds 2016 was hij in dienst van NAC. Nu verlaat hij de Bredase club voor een terugkeer op De Vijverberg.

'We hebben de tijd genomen om op zoek te gaan naar een nieuwe hoofd jeugdopleiding met ruime ervaring', zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede. 'Met Jefta halen we naar onze mening de ideale man in huis. Hij kent de regio, de mensen en heeft ook in de keuken gekeken bij internationale clubs. Diverse topspelers hebben onder hem gewerkt.'