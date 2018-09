D66 wil uitleg van Pechtold na beschuldigingen wangedrag en misbruik

WAGENINGEN - Alexander Pechtold gaat in gesprek met de voorzitter van D66, om opheldering te geven over de beschuldigingen aan zijn adres. Die zijn geuit door zijn ex-vriendin Anne Lok, een duoraadslid van D66 uit Meppel. De situatie zit Lok zo hoog dat zij afzwaait als politica en haar lidmaatschap van de partij opzegde.

In de Volkskrant staat deze donderdag dat de beschuldigingen de Wageningse politicus in verlegenheid hebben gebracht. Hij wil tegenover de media niet inhoudelijk reageren. Partijvoorzitter Letty Demmers wil duidelijk krijgen wat er zich nu daadwerkelijk heeft afgespeeld tussen de D66-voorman en zijn ex.

Media-aandacht

Weekblad Privé publiceerde woensdag een (volgens Lok ongeautoriseerd) interview met haar en 's avonds zat zij bij RTL Late Night om haar verhaal te doen. Lok zegt beschadigd te zijn door Pechtold. Volgens de Meppelse is hun relatie op uiterst pijnlijke wijze beëindigd en zou Pechtold haar onder druk hebben gezet om abortus te plegen.

'Wangedrag'

In de ontslagbrief van Lok, die in handen is van het Dagblad van het Noorden, beschuldigt zij Pechtold van wangedrag, misbruik en opportunisme. Nu zij hiermee naar buiten is getreden, verwacht Lok dat de D66-leider over zal gaan tot juridische stappen tegen haar

De hele situatie en het verwachte verweer van Pechtold heeft Lok ertoe gebracht de partij en de politiek vaarwel te zeggen. Alexander Pechtold laat weten zich niet in het geschetste beeld te herkennen.