66-jarige man uit Ede niet langer vermist

EDE - De 66-jarige man uit Ede die vermist werd, is terecht. De dochter van de man heeft contact gehad met haar vader, bevestigt de politie.

De man werd voor het laatst gezien op de Lucas de Kockstraat in Ede. Hij reed in een auto weg, maar liet die later mogelijk achter om lopend verder te gaan. De politie zette een Burgernet-actie in om de man te vinden.

De dochter van de man maakte via Facebook bekend contact te hebben gelegd met haar vader. De politie bevestigt dat daar inderdaad sprake van is. 'Wij kijken in zo'n geval of alles in orde is en of we nog iets kunnen betekenen. Als dat laatste niet het geval is, sluiten we de zaak af', zegt een woordvoerder van de politie.

