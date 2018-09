Giftig gas vrijgekomen in Vragender, weg afgezet

VRAGENDER - De politie heeft donderdagochtend de Huttendijk in Vragender afgesloten voor omwonenden en verkeer. Bij een nabijgelegen agrarisch bedrijf zijn namelijk giftige gassen vrijgekomen uit een maiskuil. Eerder gebeurde dat al in Empe, Varssel en Elburg.

Vroeg in de ochtend kreeg de politie melding van een gaslucht aan de Huttendijk. Ter plaatse aangekomen besloot de politie over te gaan tot voorlopige afsluiting van de weg. Onderzoek wees uit dat er levensgevaarlijke gassen vrijkomen uit een maiskuil bij een agrarisch bedrijf. Het gaat om stikstof.

Extreme droogte

Meerdere boeren kregen deze zomer al te maken met giftige gassen. Het is een gevolg van de extreme droogte in juli en augustus. Daardoor neemt het gehalte stikstof in de mais toe. Na de oogst kan dit in de kuil naar boven komen. De landbouw- en tuinorganisatie (LTO) en de brandweer waarschuwden vorige maand al voor vrijkomende gassen in maiskuilen.

Niet te dichtbij

De hulpdiensten waarschuwen omwonenden in Vragender nu om niet te dicht bij de kuil te komen. Bij inademing kan irritatie van de luchtwegen ontstaan, benauwdheid en duizeligheid. In extreme gevallen is het zelfs levensbedreigend. Ook vee kan onwel worden van de lucht. De politie laat het gas in Vragender op dit moment gecontroleerd ontsnappen en vermengen met de buitenlucht.

