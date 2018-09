Deel dit artikel:











Brandweer redt man via raam uit brandend huis Foto: Melvin / Persbureau Heitink

DIEREN - De brandweer heeft in de nacht van woensdag op donderdag in Dieren een man uit een brandende woning gered. Met behulp van een ladder slaagde de brandweer erin de bewoner via het slaapkamerraam te bevrijden.

De brand in het huis aan de Willem Landrelaan brak rond 03.30 uur uit. Toen de hulpdiensten ter plaatse arriveerden, hing de man uit het raam van een slaapkamer op de eerste verdieping. De begane grond stond op dat moment al in lichterlaaie. In de rest van de woning hing een dikke laag zwarte rook. De politie ontruimde uit voorzorg twee naastgelegen woningen. De woning waarin de brand uitbrak is voorlopig onbewoonbaar verklaard. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen hoe de brand kon ontstaan. De geredde bewoner is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.