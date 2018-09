Onrust over brandgevaarlijke gevels in wooncomplex Nijmegen

NIJMEGEN - Bewoners van woningcomplex de Valckenaer in Nijmegen maken zich zorgen over de gevels. Die zouden brandgevaarlijk zijn. Dat blijkt uit een brief van bewoners naar aanleiding van eerdere berichtgeving over de brandgevaarlijke gevels van ouderencomplex De Meiberg. Donderdag is in de Tweede Kamer een hoorzitting over de brandveiligheid van gebouwen.

Aanleiding voor onderzoek naar de brandveiligheid van gevels is de desastreuze brand in de Londense Grenfell Tower ruim een jaar geleden, waarbij 72 mensen omkwamen.

Brandveiligheidsexperts concludeerden in mei dat ook ouderencomplex De Meiberg in Nijmegen in de praktijk brandgevaarlijker was dan op papier werd gedacht. Daarom werden de gevelplaten eind juni vervangen.

Anonieme brief

Namens Stadspartij De Nijmeegse Fractie stelde Jean Paul Broeren, die zelf ook in de isolatiebranche werkt, hierover vragen in de gemeenteraad. Hij ontving daarna een anonieme brief van bezorgde bewoners van het 252 appartementen tellende complex de Valckenaer. Ook daar is volgens hen een zeer brandbare constructie zijn gebruikt.

De gemeente Nijmegen laat bij de Nieuwsuur weten dat er is begonnen met de inventarisatie van de gebouwen, maar dat nog niet duidelijk is om hoeveel panden het gaat.

Vergunning alleen voor afzonderlijke materialen

Brandveiligheidsexperts betoogden in mei dit jaar al dat de materialen vaak wettelijk wel in orde zijn omdat er een vergunning is afgegeven voor de materialen. Maar als die materialen worden gebruikt in een bepaalde constructie, ontstaat er een veel brandbaarder situatie dan waarvoor een vergunning is verleend. Volgens Broeren is dat ook nu het geval.

De Tweede Kamer wil weten hoe het zit met de brandveiligheid van gebouwen in Nederland en welke materialen wel en niet gebruikt moeten worden. Daarover staat donderdag een hoorzitting op de agenda.

Helemaal geen brandbaar materiaal meer gebruiken

Vooruitlopend daarop stelt Broeren dat het beter is om helemaal geen brandbare kunststof isolatiematerialen meer te gebruiken, zelfs als die zijn behandeld met brandvertragers. 'Die gevels bij het complex waarover ik de brief ontvangen heb, staan bijvoorbeeld vlak bij de auto's. Als er een auto in de fik vliegt, staat binnen de kortste tijd de hele gevel in hens. Het zou beter zijn om de eerste drie meter alleen onbrandbare materialen te gebruiken.'