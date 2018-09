Gemeente Zutphen komt miljoenen te kort, forse bezuinigingen op komst

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen moet miljoenen bezuinigen. Er is een tekort van bijna 12 miljoen euro per jaar. De gemeente komt nu met een pakket aan maatregelen om het gat te dichten. Een opmerkelijke bezuiniging is dat de wethouders zelf ook 10 procent van hun salaris inleveren.

Volgens wethouder Harry Matser zit het tekort hem in drie wetten die de gemeente uitvoert: de participatiewet, de WMO en de jeugdwet. Elke wethouder moet op zijn portefeuille inleveren.

Grootste bezuiniging op sociaal domein

De grootste bezuiniging die het college wil doorvoeren, is die op het sociaal domein. Wethouder Mathijs ten Broeke: 'De totale subsidiepot voor zorg, begeleiding en ondersteuning is op dit moment jaarlijks 6 miljoen euro. Wij denken dat we daar 1,2 miljoen euro op kunnen bezuinigen.'

Ook wil de gemeente flink gaan bezuinigen op het bibliotheekwerk. 'We stellen voor om de totale subsidie naar beneden bij te stellen, wat ertoe zou kunnen leiden dat in Zutphen niet beide vestigingen open kunnen blijven', zegt Ten Broeke.

Geen Bureau Halt meer

Burgemeester Annemieke Vermeulen voegt daaraan toe: 'Wij gaan ook stoppen met Halt, dat zijn de taakstraffen voor jonge boefjes. Wij willen deze taakstraffen zelf gaan regelen zodat deze boefjes bijvoorbeeld met onze medewerkers in de buitendienst mee kunnen.'

En als het aan wethouder Annelies de Jonge ligt, zullen er minder kinderen naar de gesloten inrichtingzorg worden gestuurd. 'We willen ze meer laten opgroeien in hun eigen omgeving, in veiligheid ook vanuit de jeugdzorg. Dat is fijner voor de kinderen, maar het is ook echt een bezuiniging. Dat gaat ons 700.000 euro schelen.'

Ook wil het college de ozb verhogen, de inkomensnormen voor bijstandsinkomens naar beneden bijstellen, het groenbeheer versoberen en onroerend goed verkopen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de bezuinigingsvoorstellen.