Motorrijder uit de bocht en in de sloot Foto: Omroep Gelderland

SCHERPENZEEL - Op de Barneveldsestraat in Scherpenzeel is woensdagavond een motorrijder uit de bocht gevlogen en in de sloot beland. De man raakte daarbij gewond.

De gealarmeerde hulpdiensten stabiliseerden de man en tilden hem uit de sloot. De motorrijder moest tijdens een inhaalactie mogelijk uitwijken voor tegenligger. In zijn val raakte hij nog een bord. De motor liep flinke schade op. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52