Vertraging voor Railterminal Gelderland door onderzoeken

ELST - De aanleg van Railterminal Gelderland loopt vertraging op. Het benodigde bestemmingsplan is zeker niet voor de verkiezingen klaar. Volgens de Provincie Gelderland duren een aantal onderzoeken langer, net als gesprekken met ProRail.

De railterminal is een overslagpunt waar in de toekomst containers van de trein worden overgeladen op vrachtwagens. Daarmee hoopt de provincie te kunnen profiteren van de Betuwelijn die door Gelderland loopt. Tot nu toe is nergens een plek waar de trein in Gelderland stopt.

Angst voor overlast omringende dorpen

Omwonenden vrezen veel overlast van de terminal door toenemend vrachtverkeer in de regio en door geluidsoverlast bij het overladen van de containers. Een bewonersavond in Valburg over de railterminal kon laatst dan ook op veel belangstelling van omwonenden rekenen. Niet alleen inwoners uit het buurtschap Reeth maken zich zorgen, ook inwoners van Valburg, Elst en Slijk-Ewijk zijn bezorgd. Volgens de Gelderse SP die de avond organiseerde is er veel actiebereidheid.

Na de verkiezingen

Omwonenden kondigden eerder daarom al aan naar de rechter te stappen zodra het provinciale bestemmingsplan er was. Dit bestemmingsplan, ook wel inpassingsplan genoemd, zou er na de zomer zijn. Maar nu blijkt dat dit plan op zich laat wachten. De Gedeputeerde Staten van Gelderland, die hier als eerste een besluit over nemen, denken dat pas in februari te kunnen doen. En dan moeten Provinciale Staten ook nog over de plannen stemmen. Tot die tijd kunnen omwonenden ook niet naar de rechter stappen.