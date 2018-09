Deel dit artikel:











Unieke reuzenwaterlelie in IJzendoorn komt bijna uit de knop Foto: Omroep Gelderland

IJZENDOORN - In de achtertuin van Matthijs Hazeleger uit IJzendoorn, is iets bijzonders aan de gang. De reuzenwaterlelie in zijn vijver staat op het punt om te gaan bloeien. En dat doet deze eenjarige plant maar twee nachten per jaar.

De planning was dat de lelie in de nacht van woensdag op donderdag zou gaan bloeien, maar door het slechte weer is de knop nog niet open gegaan. Het is volgens Hazenleger op zich al bijzonder dat hij een reuzenwaterlelie heeft. 'Ik denk dat ik de enige ben in Gelderland met zo'n waterlelie', vertelt hij trots. Verder is de waterlelie eigenlijk alleen te zien in sommige botanische tuinen of hortussen. De bloemen van de Victoria cruziana, zoals de lelie officieel heet, bloeien twee nachten. De bloem opent 's nachts en gaat om ongeveer 10.00 uur 's ochtends weer dicht. De eerste nacht bloeien de bloemen wit. De tweede nacht bloeit de bloem op dezelfde tijd maar in een andere kleur: hij is dan donkerroze. Verslaggever Vera Eisink op bezoek bij Matthijs: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52