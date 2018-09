Deel dit artikel:











Wielrenner gewond en met traumahelikopter naar ziekenhuis Foto: RonV Media

BENNEKOM - In Bennekom is een ongeluk gebeurd tussen een wielrenner en een auto. De wielrenner is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Over de verwondingen is niets bekend. Het ongeluk gebeurde op de Dijkgraaf, over de toedracht is niets bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52