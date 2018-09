Deel dit artikel:











Gemeente haalt 'gevaarlijke' drempel na klachten weg Foto: Jacqueline Scholten Foto: gemeente Brummen Foto: Jacqueline Scholten

EERBEEK - De fel bekritiseerde drempel op de Mensinksweg in Eerbeek wordt weggehaald. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Brummen weten. Automobilisten klagen dat de drempel in de 60 km weg zo gevaarlijk is, dat er alleen stapvoets veilig over de drempel gereden kan worden.

De prefab-drempel die tijdelijk op de Mensinksweg was gemonteerd, wordt volgens de gemeente 'op korte termijn' weggehaald. Er komt in het najaar een meer glooiende, asfaltdrempel voor terug. 'Let op: gevaarlijke drempel' De gemeente had borden geplaatst, die waarschuwen voor de drempel. Daar is volgens de gemeente door onbekenden de tekst: Let op, gevaarlijke drempels, stapvoets nemen' bijgeplakt. De tekst gaat verder onder de afbeelding Een klacht over de steile drempel van Jacqueline Scholten op Facebook, werd meer dan tweehonderd keer gedeeld. Volgens haar is er door die drempel zelfs een auto over de kop geslagen. 'Je kan met 40 over deze drempel' Volgens een woordvoerder van de gemeente voldoet de tijdelijke drempel aan de norm. 'Je kan er met 40 over.' De gemeente zegt tussen de tien en vijftien meldingen over de drempel te hebben gekregen. De drempel is volgens de gemeente nodig om de Mensinksweg, waar ook scholieren fietsen, veiliger te maken. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52