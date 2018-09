Prinsjesfestival: 350 kilometer lopen en aandacht voor de provincie

ARNHEM - De Provincie Gelderland organiseert dit jaar het Prinsjesfestival, waarmee provincies in Den Haag aandacht vragen voor hun eigen provincie, voorafgaand aan Prinsjesdag. Een van de onderdelen is een wandeltocht naar Den Haag van 350 kilometer.

De provincies organiseren om de beurt het prinsjesfestival. Dit jaar is Gelderlander aan de beurt. De provincie heeft daarvoor 300.000 euro uitgetrokken. Een flink bedrag, erkent verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink. Toch vindt hij het bedrag gerechtvaardigd omdat het festival aandacht vraagt voor onderwerpen die belangrijk zijn voor Gelderland.

Negen etappes

Burgemeester Jan de Boer van de gemeente Buren, burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek en burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst: allemaal leggen ze volgende week een deel van de route af. De route is verdeeld in negen etappes van tussen de 13 en 28 kilometer. Per etappe mogen maximaal honderd mensen meewandelen. De tiende etappe is de intocht waarbij de wandelaars één kilometer binnen Den Haag lopen en daar mag iedereen aan meedoen.

De wandelestafette begint op maandag 10 september en de intocht is op donderdag 13 september. De dagen erna presenteren Gelderse instellingen zoals de Wageningen Universiteit en de Radboud Universiteit zich. Ook Introdans en modestad Arnhem zijn aanwezig. De bedoeling is vooral om Gelderland op de kaart te zetten bij de Tweede Kamerleden. Dinsdag 18 september is het Prinsjesdag en daarna praten de leden van de Tweede Kamer over de begroting. Daarom wordt juist dan extra aandacht gevraagd voor Gelderse onderwerpen.

Gelderlanders die nog willen meelopen kunnen zich nog tot en met morgen (6 september) opgeven.