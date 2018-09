In Gelderland loop je het minste risico om vermoord te worden

ARNHEM - Gelderland kent van alle provincies in Nederland het laagste aantal moorden per honderdduizend inwoners. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de afgelopen vijf jaar zijn 39 mensen in Gelderland vermoord. Afgezet tegen het aantal inwoners maakt dat Gelderland op dat punt de veiligste provincie van Nederland, veiliger dan bijvoorbeeld Groningen, Drenthe en Zeeland.

Volgens het CBS ligt het aantal slachtoffers van moord en doodslag in Gelderland in de periode 2013-2017 op 0,4 per 100 duizend inwoners. Het gemiddeld in Nederland is 0,8. In Amsterdam is de kans om vermoord te worden bijna zes keer zo hoog als in Gelderland.

Aantal moorden neemt weer toe

In 2017 kwamen in Nederland 158 mensen om het leven door moord of doodslag, 50 meer dan in 2016. Daarmee komt een einde aan de daling van het aantal slachtoffers van moord en doodslag in de laatste vijf jaren. In Gelderland was die daling al eerder in gang gezet. Hier neemt het aantal moorden de afgelopen drie jaar al gestaag toe. Vorig jaar was er zelfs een verdubbeling van het aantal slachtoffers van moord en doodslag ten opzichte van het jaar daarvoor.

Partner vaak de dader

Uit de analyse van het CBS blijkt daders van moorden op vrouwen vaak gezocht moeten worden in de relationele sfeer. Bij 39 procent van de vermoorde vrouwen in 2017 was de vermoedelijke dader de partner of ex-partner van het slachtoffer. Bij vermoorde mannen is een kennis of vriend of een ‘collega’ in het criminele circuit het vaakst de dader.

Zie ook: