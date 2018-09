Broertjes Andropov weer terug in Nederland

CULEMBORG - De broertjes Maksim en Denis Andropov zijn weer terug in Nederland. Ze zaten de afgelopen dagen weer in de schoolbanken in Culemborg. Dat meldt de juridisch adviseur van het gezin aan Omroep Gelderland.

De beide broers kwamen zondag per auto vanuit Oekraïne terug naar Nederland. De ouders verblijven nog steeds met hun dochter in Oekraïne. Het gezin werd eerder ons land uitgezet na een verblijf van 17 jaar. De beide ouders hebben een inreisverbod, maar de twee broers mogen in ieder geval 3 maanden in Nederland blijven. Ze logeren bij familie.

De broers Andropov wilden vorige week al naar Nederland komen om hier weer naar school te gaan. Hun reis ging toen op het laatste moment niet door. Jongere broer Denis (10) zit op basisschool Blink in Culemborg. Maksim (14) zit op Lek en Linge, een school voor voortgezet onderwijs in Culemborg.

Van harte welkom

De schoolleiding van Blink meldde eerder al dat Maksim van harte welkom is op de school. 'We hopen dat hij hier in alle rust weer naar school kan gaan. Vanwege zijn privacy kan ik er verder niets over zeggen', aldus schooldirecteur Marjon Smits. Klasgenoten van Denis voerden eerder actie voor hem.

Rechtszaak

Op 26 oktober begint een rechtszaak die meer duidelijk moet maken over het lot van het voltallige gezin Andropov. De juridisch adviseur van het gezin meldt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is geïnformeerd over de terugkeer van de broers. Ook de burgemeester van Culemborg zou op de hoogte zijn.