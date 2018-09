Werkzaamheden stuw Driel jaar na dodelijk ongeluk duiker hervat

DRIEL - De renovatie van stuwcomplex in de Rijn bij Driel is deze week hervat. De werkzaamheden lagen een jaar stil na de tragische verdrinkingsdood van een duiker die een schuif aan het vervangen was.

Rijkswaterstaat is sinds 2016 bezig met een intensieve renovatie van de stuwcomplexen van Driel, Hagestein en Amerongen. Door het noodlottige ongeval met de duiker bij Driel, moest Rijkswaterstaat de planning van de werkzaamheden omgooien.

'Sinds maandag zijn we bezig met het vervangen van de noordelijke vizierschuif. Daar zouden we vorig jaar mee beginnen, maar we hebben door het ongeluk eerst de andere complexen onder handen genomen', zegt Christel Holleman van Rijkswaterstaat.

De drie stuwen spelen een belangrijke rol in de waterhuishouding in het stroomgebied van de Rijn. Ze regelen de waterafvoer via de Nederrijn, de Lek en, als de stuwen gesloten worden, via de IJssel.

