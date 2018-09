Echtpaar uit Elspeet 60 jaar getrouwd

ELSPEET - Dinsdag was het echtpaar Mulder uit Elspeet maar liefst 60 jaar getrouwd en daarom kwam de burgemeester hun feliciteren met het bereiken van deze bijzondere mijlpaal.

De heer Mulder is geboren in Staverden maar verhuisde naar Elspeet waar hij zijn huidige vrouw ontmoette op school. Hier is het welbekende vonkje overgeslagen en nu zijn ze 6 kinderen en 10 kleinkinderen verder.

'Het is na 60 jaar huwelijk altijd nog goed' vertelt mevrouw Mulder, die overigens wel geboren en getogen is in Elspeet. Ze hopen beide nog lang samen gezond te mogen blijven en hun volgende kleinkind, die elk moment geboren kan worden, op te zien groeien.