Weer drukke avondspits rond Arnhem door afgesloten rijstrook op IJsselbrug

WESTERVOORT - De avondspits rond Arnhem wordt ook weer drukker dan gebruikelijk vanwege de afgesloten rijstrook op de IJsselbrug bij de A12 bij Westervoort. Dit veroorzaakt veel files.

Bij de brug zijn 'onregelmatigheden' ontdekt, wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. De paralllelbaan van de A12 bij Arnhem, in de richting van Duitsland, is sinds maandagavond dicht. De afsluiting is nodig om een inspectie uit te voeren aan de parallelbrug bij de IJsselbrug. De brug van de A12 is volgens Rijkswaterstaat wel veilig.

Ook op de A50 loopt het woensdagmiddag vast, daar is een ongeluk gebeurd. Vanuit Arnhem, richting Oss is een rijstrook afgesloten.

Langdurende verkeersproblemen

De verkeersproblemen kunnen volgens Rijkswaterstaat nog een tijd duren. Op snelwegen in de wijde omtrek zijn omleidingsroutes aangegeven om het verkeer zoveel mogelijk bij de brug weg te houden.

Verkeer op de A12 vanuit de Randstad richting Duitsland wordt ruim voor Arnhem al gewaarschuwd om een andere route te nemen. Door de omleidingen en sluipverkeer ontstaan op andere verbindingen rond Arnhem en tussen Nijmegen en Arnhem ook opstoppingen.

