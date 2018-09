Problemen parallelbrug A12 nog niet opgelost

WESTERVOORT - De verkeersproblemen die woensdagavond ontstonden door de werkzaamheden op de IJsselbrug lossen op. Volgens de ANWB bedroeg de vertraging op een gegeven moment een uur. Rijkswaterstaat is nog bezig met het onderzoek naar de parallelbrug.

Bij de brug zijn 'onregelmatigheden' ontdekt, wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. De parallelbaan van de A12 bij Arnhem, in de richting van Duitsland, is sinds maandagavond dicht. De afsluiting is nodig om een inspectie uit te voeren aan de parallelbrug bij de IJsselbrug. De brug van de A12 is volgens Rijkswaterstaat wel veilig.

'Langdurende verkeersproblemen'

De verkeersproblemen op de IJsselbrug kunnen volgens Rijkswaterstaat mogelijk nog een tijd duren. Op snelwegen in de wijde omtrek zijn omleidingsroutes aangegeven om het verkeer zoveel mogelijk bij de brug weg te houden.

Wat er precies aan de hand is, kan Rijkswaterstaat niet zeggen. 'Dat is een goede vraag die ik niet kan beantwoorden', zegt woordvoerder Ton Oudenhuijsen op Radio Gelderland.

Luister hier het hele gesprek over de onduidelijkheid rond de IJsselbrug met Oudenhuijsen terug:

Verkeer op de A12 vanuit de Randstad richting Duitsland wordt ruim voor Arnhem al gewaarschuwd om een andere route te nemen. Door de omleidingen en sluipverkeer ontstaan op andere verbindingen rond Arnhem en tussen Nijmegen en Arnhem ook opstoppingen.

Verkeerslichten

Op de Pleyroute richting de A12 stond het verkeer woensdagavond tijdens avondspits flink vast. Tot overmaat van ramp vielen rond 18.30 uur de verkeerslichten op het Nijmeegseplein in Arnhem uit. Via de webcam was te zien hoe automobilisten dat oplosten, soms met bijna-botsingen tot gevolg. Inmiddels werken de verkeerslichten weer.

Foto: Webcam Provincie Gelderland

